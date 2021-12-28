В Симферополе водитель сбил женщину возле УМВД и попытался скрыться

В Симферополе «горячим следам» задержали водителя, который сбил пешехода возле республиканского управления МВД и с места ДТП скрылся.

Водитель автомобиля ВАЗ-21099 сбил женщину, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу, и не остановившись, уехал.

Женщина с травмами госпитализирована.

Сотрудники полиции ориентировали ближайшие наряды ГИБДД на розыск и задержание водителя.

Спустя несколько минут в районе центрального автовокзала нарядом ОГИБДД УМВД России по Симферополю виновник ДТП был задержан. Им оказался житель Симферопольского района, 1988 года рождения, предварительно трезв.

Мужчина пояснил, что не увидел пешехода, после чего, испугавшись, с места происшествия скрылся.

Виновника ждет наказание.

Ольга Сурикова