Китайская автокомпания Great Wall отзывает 32 тыс. автомобилей из России

Российский автозавод китайского Great Wall отзывает в РФ 32 156 локально выпускаемых автомобилей Haval из-за возможных проблем с электропроводкой, сообщает Росстандарт.

Отзыву подлежат машины Haval F7 и Haval F7x, купденные c 1 декабря 2022 года по 27 декабря 2023 года.

«Существует вероятность попадания в разъем жгута проводов под водительским сидением влаги с последующим коротким замыканием электропроводки, которое может повлечь за собой оплавление разъема», — поясняет причину отзыва Росстандарт.

Владельцы могут самостоятельно определить, отзывается ли их машина, на сайте Росстандарта или с помощью сервиса Auto.ru.

На отзываемых автомобилях будет проведена доработка разъема жгута проводов, чтобы исключить риски попадания влаги. Работы в рамках отзывной кампании будут осуществляться бесплатно для владельцев, добавляет агентство.

Напомним, в Севастополе только каждая десятая семья может купить недорогой автомобиль.