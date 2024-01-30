Здание Института экономики и права переоборудуют в гостиницу

Информация об этом содержится в акте государственной историко-культурной экспертизы.

Архитектурное оформление фасада планируют выполнить в контексте уже сформировавшегося исторического окружения (наличники, пилястры и карнизы).

Имеется в виду здание на Балаклавской, 11, в котором сейчас расположен Институт экономики и права.

В самом институте о об этом уже знают и даже предлагают студентам помочь с переездом.

«Администрация Института доводит до вашего сведения, что наше учебное заведение переезжает с улицы Балаклавская, д. 11 в корпус на улицы Брестская, 18-Б… Переезд — это всегда непросто, но это временные явления. Несколько субботников в этом нам помогут. На ул. Брестской будут задействованы и оборудованы дополнительные аудитории», — говорится в сообщении, размещенном на официальной странице института «Вконтакте».