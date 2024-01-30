Правительство Москвы выделило Севастополю 9 млрд рублей финансовой помощи

Бюджет Севастополя получит новый транш от правительства Москвы по соглашению заключенному в 2018 году. В этом году нашему городу из столицы перечислят 9 млрд рублей.

Большую часть этих денег получит департамент капитального строительства – 4,4 млрд, далее идет горхоз – 2,4 млрд, на третьем месте департамент управления делами губернатора – 756 млн рублей.

За эти деньги, например, будут ремонтировать школы, реставрировать объекты культурного наследия, благоустраивать дворы и прочее.

Напомним, 24 ноября 2018 года между правительством Севастополя и Москвы подписано соглашение о сотрудничестве, в рамках которого в 2019-2021 годах столица планировала вложить в инфраструктуру нашего региона 22 млрд рублей. Первый транш в размере 3,1 млрд рублей Севастополь получил в начале декабря 2018 года.

Однако, как позже сообщал департамент финансов правительства Севастополя уже в 2021 году Севастополь получил более 19 миллиардов рублей на проведение работ по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и оснащению объектов социальной инфраструктуры и городского хозяйства.

Также в правительстве Севастополя сообщали, что в 2022 году наш город получит от мэрии Москвы 5,2 млрд рублей. Данные средства планировалось направить на капитальный ремонт учреждений, на модернизацию сетей наружного освещения города и на капитальный ремонт и благоустройство парков, скверов, набережных, пляжей, общественных пространств и улиц города Севастополя.

Фото: пресс-служба губернатора Севастополя