В отношении министра культуры Крыма проводятся следственные действия

Аксенов назвал это частью системной работы

Следственные мероприятия проводятся в отношении министра культуры Республики Крым Арины Новосельской. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в своих соцсетях.

«Уверен, что правоохранительные органы во всем разберутся, выяснят все факты и обстоятельства и сделают выводы в соответствии с законом», – написал глава Крыма.

Аксенов добавил, что это часть системной работы по контролю за деятельностью должностных лиц всех уровней.

Напомним, в Севастополе поместили под домашний арест экс-директора департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя Вадима Кирпичникова.

Ольга Сурикова