В отношении министра культуры Крыма проводятся следственные действия

Аксенов назвал это частью системной работы
Следственные мероприятия проводятся в отношении министра культуры Республики Крым Арины Новосельской. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в своих соцсетях.
«Уверен, что правоохранительные органы во всем разберутся, выяснят все факты и обстоятельства и сделают выводы в соответствии с законом», – написал глава Крыма.
Аксенов добавил, что это часть системной работы по контролю за деятельностью должностных лиц всех уровней.
Напомним, в Севастополе поместили под домашний арест экс-директора департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя Вадима Кирпичникова.
Ольга Сурикова