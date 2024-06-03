Киеву могут разрешить использовать Patriot для «поражения» российской авиации над территорией РФ. Такую возможность допустил возглавляющий спецштаб по вопросам Украины при минобороны ФРГ генерал Кристиан Фрейдинг.

«Вполне возможно, что системы Patriot теперь также будут использоваться в районе Харькова и над Россией», — цитирует генерала Tagesschau.

Фрейдинг добавил, что ВСУ при этом должны действовать «в рамках международного права».

Напомним, в начале 2024 года главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские войска в зоне проведения специальной военной операции переходят в оборону.

Ольга Сурикова

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