Номер контактного центра здравоохранения Севастополя — 122 временно не работает

В Севастополе с утра не работает номер контактного центра здравоохранения Севастополя — 122 .

В правительстве города сообщили, что произошел технический сбой на стороне оператора связи.

Также указаны другие каналы записи к врачам: инфоматы в поликлиниках и портал «Госуслуги», единые колл-центры поликлиник

Городская больница № 1 — Единый Колл-центр +7 (8692) 41-71-77

Городская больница № 4 — Единый Колл-центр +7 (8692) 41-71-70

Городская больница № 5 — Единый Колл-центр +7 (8692) 41-71-03

Городская больница № 9 — Единый Колл-центр +7 (8692) 41-71-68

Напомним, в Севастополе единый номер 122 заработал в 2020 году и принимал сначала жалобы, связанные с COVID-19.

Ольга Сурикова

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