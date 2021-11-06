Хакеры ночью взломали сайт администрации Симферополя

После визита в Севастополь президента

Неизвестные взломали сайт администрации Симферополя. В пресс-службе муниципалитета рассказали, что хакеры разместили фейковый материал о «скачке радиационного фона в Черном море возле Севастополя».

Материал был быстро удален с официального портала.

«Да, действительно, фейковую новость вчера поздно вечером разместили. Утром мы ее увидели и тут же удалили, конечно. Сейчас разбираемся как это вообще могло произойти и приложим максимум усилий, чтобы такого впредь не было. Ситуация относительно нештатная, конечно, но понятная. Никто не застрахован от таких взломов», — рассказали в пресс-службе.

В публикации среди прочего говорилось, что жители Севастополя стали жаловаться на плохое самочувствие. Также в море был «замечен скачок радиации». Источником, как утверждалось в материале, являлся атомный подводный крейсер «Казань».

Ольга Сурикова