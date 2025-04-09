Полиция Севастополя ищет мошенника

Аферист узнал от своего 39-летнего знакомого, что тот живет с пенсионером, у которого есть земельный участок. Тогда и возник преступный план. Приятель должен был подружиться со своим 62-летним соседом по жилплощади и украсть у него паспорт с документами на землю.

Еще один 61-летний сообщник, похожий, как две капли воды, на пенсионера должен был выдать себя за владельца участка и оформить доверенность для продажи земли.

Доверитель и покупатель, ничего не подозревающие о криминальной схеме, провернули сделку купли-продажи.

Управления государственной регистрации права и кадастра г. Севастополя зарегистрировали переход права собственности на участок стоимостью 3 миллиона рублей. Так пенсионер остался без своей земли.

Полиция задержала 45-летнего мошенника. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

У полицейских есть информация, что мошенник мог обмануть еще нескольких севастопольцев.

Если вы или ваши родственники пострадали от действий задержанного, просьба немедленно обратиться в ближайший отдел полиции или сообщить об этом по телефону 102.