Картаполов: необходимости в мобилизации из-за ухода ЧВК «Вагнер» из зоны СВО нет

Новой волны мобилизации из-за ухода ЧВК «Вагнер» из зоны СВО в России не будет. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он уточнил, что боевой потенциал России не снизится, так как бойцов «Вагнера» есть кем заменить.

«Не потребуется никакая новая волна мобилизации. Никакой необходимости в проведении мобилизации на сегодня и в ближайшем будущем нет», — рассказал Картаполов, пишет ТАСС.

Он уточнил, что сейчас нет угрозы снижения боевого потенциала России в спецоперации на Украине. По словам Картаполова, во время мятежа основателя частной военной компании Евгения Пригожина, бойцов «Вагнера» не было на фронте, но отражение ВСУ шло успешно и без их участия.

«Что касается их замены в резерве, то есть чем и кем их заменить», — заключил Картаполов.

Добавим, что на данный момент ЧВК «Вагнер» приостанавливает набор наемников на месяц. Об этом говорится в канале «ЧВК «Вагнер». Позже это сообщение репостнули другие связанные с ЧВК телеграм-каналы.

«В связи с временным не участием ЧВК Вагнер в специальной военной операции и переездом в Республику Беларусь мы временно приостанавливаем работу региональных центров по набору в ЧВК Вагнер сроком на 1 месяц», — говорится в сообщении.

Ольга Сурикова

Фото: Sputnik / Евгений Биятов