ФК «Севастополь» покидают игроки из-за невозможности оформить российский паспорт футболиста

ФК «Севастополь» перед стартом выступлений во 2-й лиге «дивизиона Б» ФНЛ покинули 8 игроков, из них пятеро не имеют и не могут оформить российский футбольный паспорт.

Севастопольский клуб покинул лучший футболист сезона-2022 чемпионата ПЛ КФС Андрей Кива.

Кива – севастополец, провел за ФК «Севастополь» 17 сезонов. Его гол со штрафного в ворота ФК «Львов» в «золотом матче», забитый 10 июня 2010 года, вывел ФК «Севастополь» в премьер-лигу Украины с первого места.

По обоюдному согласию сторон клуб расстался с нападающим Игорем Волковым и полузащитником Антоном Голенковым.

Полузащитники Длявер Нуридинов, Денис Малышев, защитники Александр Челядник, Леонид Загребельный и Олег Солович покидают ФК «Севастополь» из-за отсутствия российского футбольного паспорта.

Напомним, футбольный клуб «Севастополь» успешно завершил процедуру лицензирования в Футбольной национальной лиге и будет выступать в первенстве Второй лиги чемпионата России.

📸 : пресс-служба ФК «Севастополь»