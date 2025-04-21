Каким будет курс доллара в 2025 году

Министерство экономического развития России уточнило прогноз по курсу доллара. Согласно обновлённым данным, среднегодовой курс американской валюты в 2025 году ожидается на уровне 94,3 рубля вместо прогнозируемых ранее 96,5 рубля.

Кроме того, министерство скорректировало ожидания на 2026 год. Теперь прогноз составляет 96,1 рубля за доллар — это ниже ранее озвученных 100,1 рубля.

Как пояснили в ведомстве, изменения связаны с укреплением платёжного баланса и устойчивыми показателями экспорта в начале 2025 года. По мнению Минэкономразвития, это поможет замедлить рост цен на импортные товары и поддержать рубль в среднесрочной перспективе.

Для Севастополя, как и для всей страны, курс доллара остаётся важным фактором, влияющим на стоимость техники, автомобилей, строительных материалов и ряда других товаров.

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Дмитрий Островский

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