Шок в Севастополе: 7-летний мальчик едва не погиб, упав в пустой бассейн

В Севастополе разворачивается драматическая история: 7-летний мальчик получил тяжёлые травмы, упав в осушённый бассейн на территории частного дома в посёлке Любимовка. Инцидент произошёл 16 июня 2025 года около 19:40, когда семья из Московской области гостила у родственников. Мальчик получил черепно-мозговую травму, ушиб мозга средней тяжести, перелом теменной кости и гематому. Сейчас он находится в детской больнице под наблюдением врачей.

Трагедия случилась, когда отец с младшим сыном вышли во двор, а старший ребёнок, играя, внезапно исчез из виду. Крики привели мужчину к дну пустого бассейна глубиной 1,8 метра, где он обнаружил сына без сознания. Родители бросились на помощь, вызвали «скорую» и пытались оказать первую помощь, пока медики были в пути. Как мальчик оказался в бассейне, остаётся загадкой — никто не видел момент падения.

Семья характеризуется положительно, условия жизни и воспитания детей соответствуют нормам. Однако этот случай вскрыл серьёзную проблему: пустые бассейны могут быть не менее опасны, чем наполненные. Полиция Севастополя призывает родителей не терять бдительность и ограждать подобные объекты.

Прокуратура Нахимовского района уже начала проверку. Надзорное ведомство выясняет обстоятельства случившегося, следит за медицинской помощью ребёнку и проверяет, соблюдались ли меры безопасности. Результаты расследования определят, последует ли уголовная ответственность.

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