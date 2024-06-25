1 июля в Севастополе начнет работу Общегородской проездной билет длительного пользования

Общегородской проездной билет длительного пользования будет действовать во всех автобусах, троллейбусах, катерах и паромах города.

Стоимость такого проездного составляет 2440 рублей и действовать он будет в течение календарного месяца.

Это позволит пассажирам существенно экономить на проезде. Особенно тем, кто часто ездит с Северной на Южную часть города и наоборот.

Пока этот проездной будет записываться и действовать только на банковской карте, а в последствии его можно будет записать и на карты ЕГКС.

Записать Общегородской проездной на банковскую карту можно уже сейчас в мобильном приложении ЕГКС или на официальном сайте ЕГКС https://egks.ru/

Чтобы использовать проездной, прикладывать к валидатору нужно будет исключительно банковскую карту, а не телефон или часы с приложениями.

Ольга Сурикова

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