В Севастополе 18 января будет ограничено движение из-за крестных ходов

Для проведения крестных ходов, посвященных Крещению Господня, на трех дорогах Севастополя ограничат движение транспорта:

18 января с 19:30 до окончания мероприятия движение ограничат в Казачьей бухте: от Церкви Филиппа Метрополита до дома № 12 по ул. Казачья;

19 января с 09:30 до окончания мероприятия движение ограничат по нечетной стороне дороги-дублера проспекта Героев Сталинграда;

19 января с 10:30 до окончания мероприятия движение ограничат на Северной стороне по Качинскому шоссе: от Братского кладбища до остановки общественного транспорта «Пляж Звездный берег».

Департамент транспорта призывает учитывать информацию при планировании своего маршрута.

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Ольга Сурикова

Фото: правительство Севастополя

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