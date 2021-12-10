К границе Крыма подлетали натовские самолеты с заправщиками

Госграницу не нарушили

Истребители Су-27 Южного военного округа сопроводили самолет-заправщик и два истребителя Франции, а также два самолета-разведчика США над Черным морем. Соответствующую информацию сообщило Минобороны РФ и опубликовало видеонаблюдение за действиями натовской авиации.

«9 декабря 2021 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе РФ воздушные цели», — отмечается в ведомстве.

Уточняется, что для опознавания воздушных целей и недопущения пересечения госграницы России в воздух были подняты три истребителя Су-27.

Подлетающие самолеты были идентифицированы как два тактических истребителя «Мираж-2000» и «Рафаль» Франции, французский самолет-заправщик КС-135, самолет-разведчик CL-600 «Артемис» сухопутных войск США и стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США. Российские самолеты сопроводили их над акваторией Черного моря.

«После разворота иностранных военных самолетов от государственной границы Российской Федерации российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено», – информирует военное ведомство РФ.

Также говорится, что пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранных государств не происходило.

Напомним, месяцем ранее шесть самолетов-разведчиков НАТО были замечены за сутки в районе Черного моря.

Ольга Сурикова