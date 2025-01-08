Как россияне планируют сохранить деньги

По данным исследования «Почта банка», 77% россиян планируют увеличить свою «подушку безопасности» в 2025 году, в то время как 23% намерены полагаться только на текущие средства.

Половина из тех, кто копит, собираются откладывать 5-10% дохода, а лишь 8% — более 50%.

Что касается способов накопления, 11% респондентов предпочитают долгосрочные сбережения, 44,5% — накопительные счета, 26% — вклады, 12% — инвестиции в акции и облигации, 2% — в золото. 73% планируют использовать накопленные средства на отпуск, 43% — на ремонт, а 17% — на недвижимость.

Финансовый консультант Светлана Петрова рекомендует откладывать 10-15% от дохода на вклады с возможностью пополнения, при этом идеальная «подушка безопасности» должна составлять сумму ежемесячных расходов за три-шесть месяцев.