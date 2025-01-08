Трудовой рынок 2025: названы востребованные профессии и изменения в спросе

По словам экспертов, в 2025 году ожидается нехватка юристов и экономистов, таким образом, регионы будут нанимать пенсионеров.

В 2024 году высокооплачиваемыми специалистами были айтишники и курьеры с доходами от 200 тысяч рублей. В тройку востребованных профессий вошли менеджеры по продажам, продавцы-консультанты и водители.

В будущем основной тренд — удержание сотрудников через повышение зарплат, обучение и гибкие графики. Разрыв в зарплатах между Москвой и регионами сократится из-за оттока кадров.

По данным HeadHunter, требования к менеджерам по продажам (868 тыс.), продавцам-консультантам (769 тыс.) и водителям (620 тыс.) возросли на 36%. Наблюдается нехватка охранников и дальнобойщиков.

В 2025 году, в условиях экономической нестабильности, возрастет спрос на юристов и экономистов, что напоминает ситуацию конца 80-х, когда потребность в айтишниках сменилась спросом на экономистов.