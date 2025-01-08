В Ялте сотрудники Росгвардии нашли пропавших детей и вернули их матери

В Ялте военнослужащие Росгвардии успешно нашли пропавших детей и передали их матери. Инцидент произошел, когда женщина обратилась за помощью после того, как ее двое несовершеннолетних детей потерялись во время прогулки на набережной.

Сразу после получения сигнала о пропаже, патрули, возглавляемые капитаном Олегом Гостищевым, незамедлительно приступили к поискам. Составив словесный портрет детей, они начали обходить окрестности, опрашивая свидетелей и внимательно осматривая территорию. Благодаря слаженным действиям и оперативности сотрудников Росгвардии, дети были найдены в течение короткого времени и благополучно возвращены своей матери.

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Кристина Ветер