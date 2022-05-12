Севастополь может остаться без новых катеров

На пленарном заседании заксобрания Севастополя директор департамента транспорта Павел Иено сообщил, что к 2026 году наш город может не получить новые катера, строительство которых было заказано еще в 2019 году.

«Риск есть, мы его видим. На сегодняшний день уже есть просрочка поставки данных катеров», — отметил Иено.

Директор дептранса сообщил, что выделенные на эти цели 2, 3 миллиарда будут заплачены подрядчикам только после поставки готовых катеров. Более того городские власти взыскали с поставщика порядка 100 миллионов рублей за нарушение сроков.

Иено также отметил, что сотрудники дептранса посетили предприятия, на которых ведется сборка заказанных судов, где специалисты смогли проинспектировать пять собранных и два в высокой степени готовности корпусов.

«Мы не увидели начинку этих судов. Поэтому стараемся наших судостроителей стимулировать к этому процессу, но риски есть»,- пояснил Иено, сообщив, что у правительства есть план «Б».

По словам главного транспортника, его ведомством предприняты меры по передаче ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова» девяти старых катеров проекта «Молодежный», пять из которых еще не на ходу. Часть катеров этого проекта севастопольцы каждый день видят при перемещении на Северную сторону города.

«Из всего имеющегося флота мы выбрали девять самых «живых», которые мы можем восстановить. На сегодняшний день по каждому из них составлена дефиктовка и мы понимаем количество денег, и временной промежуток, и где мы эти деньги возьмем для того, чтобы их отремонтировать»,- отметил Иено.

Таким образом в правительстве Севастополя планируют решить проблему перемещения горожан через городские бухты на ближайшие годы.

Напомним, постановление правительства Севастополя о приобретении катеров было принято еще в июне 2019 года.

Дмитрий Островский