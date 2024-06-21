На «сотрудников» фиктивной фирмы «Империя» завели уголовное дело

Прокуратура города Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шести человек, обвиняемых в мошенничестве и грабеже.

Группа, состоявшая из пятерых мужчин и одной женщины в возрасте от 22 до 35 лет, похищала деньги у пенсионеров, инвалидов и «детей войны» под предлогом проведения ремонта. Обвиняемые создали фиктивную фирму «Империя» и использовали различные методы, чтобы придать законный вид своей преступной деятельности. Они создали веб-сайты, страницу в социальной сети, печати и визитные карточки, чтобы привлечь клиентов. Заказчики вносили авансовые платежи, но вместо выполненных работ получали лишь обещания и уговоры подождать.

Всего в период с марта 2018 года по декабрь 2021 года они обманули более 50 человек, похитив свыше 5,8 млн рублей. Один из соучастников также обвиняется в грабеже, а другой – в хищении у пожилой женщины более 220 тыс. рублей.

Преступная деятельность группы была пресечена, проведено расследование по уголовному делу, которое будет направлено в Нахимовский районный суд.