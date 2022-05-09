Волонтеры ЛДПР вручили подарки севастопольским ветеранам

После парада в День Победы ветеранов и участников «Бессмертного полка» в Севастополе ждал еще один приятный сюрприз. Члены Севастопольского отделения ЛДПР поздравили их с праздником, вручив партийные подарки

Пакеты с сувенирной продукцией ЛДПР раздавала координатор Ленинского отделения Виктория Этенко вместе с молодежным отделением ЛДПР.

Партийцы всегда трепетно относятся к пожилым людям, навещая их и в обычные дни. Во время таких встреч пенсионеры делятся наболевшим, а ЛДПР, в свою очередь, помогает им в разрешении волнующих проблем.

Кристина Ветер

Фото: Виктория Этенко