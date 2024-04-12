Как обогатиться на земле: схема администрации села Межводное

В Республике Крым разразился коррупционный скандал: глава администрации Межводненского сельского поселения обвиняется в превышении полномочий и пособничестве в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.

Следователи установили, что чиновница давала указания и лично подписывала, а также заверяла печатью администрации подложные выписки из протокола собрания собственников земельных паев КСП «Межводное», передавая муниципальные земельные участки определенным лицам. Эти действия привели к потере муниципалитетом прав на землю стоимостью более 3,5 млн рублей.

В отношении неё и её соучастников, включая местного риелтора и двух жителей села, возбуждены уголовные дела. Обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, в Севастополе женщина заплатит «десятину» за мошенничество в обувном магазине.