Экс-директор ГБУ «Парки и скверы» объявлен в розыск  

Экс-директор севастопольского ГБУ «Парки и скверы» Александр Федяков разыскивается по уголовной статье, об этом сообщает чебоксарский информационный портал.

По данным чебоксарских журналистов, дело было возбуждено еще в начале февраля этого года за превышение полномочий. В открытых источниках, Федяков числится заместителем директора АНО «Института территориального развития Чувашской республики».

Из «Парков и скверов» Федякова уволил в 2020 году лично Михаил Развожаев после проблем с открытием парка «Учкуевка» со словами:

«Это либо какая-то безалаберность, либо тупость, либо просто какая-то диверсия».

Напомним, бывший начальник отдела стройконтроля ГБУ «Парки и скверы» подписал акты выполненных работ с завышенными объемами якобы выполненных работ, чем нанес ущерба на 1,5 млн рублей.