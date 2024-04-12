На 5-м километре меняется схема посадки

С 13 апреля на № 12А и 120 посадка будет проходить на платформе №5 (на стороне рынка «Южный»), а высадка на платформе № 12 для удобной бесплатной пересадки на троллейбус № 12.

Также автобусный маршрут №3, который проходил от 5-го км Балаклавского шоссе через Фиолент до ЦУМа, теперь продлён до Стрелецкой бухты.

Большинство пассажиров одобрили это изменение, выражая своё удовлетворение в социальных сетях и благодаря за улучшения. Отмечается, что благодаря изменению стало возможным удобнее пересаживаться с автобуса №3 на маршруты №2 и №400. Пассажиры предлагают установить крытый остановочный павильон на остановке «ПТУ», где осуществляется пересадка. Также появились предложения о продлении маршрута на другом его конце, минимум до Сапун-горы или даже до Дергачей.

Однако некоторые выражают опасения, что улучшения в перевозках могут не произойти из-за неизменного количества автобусов и увеличения интервала движения, вызванного удлинением маршрута.