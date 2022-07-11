Как легче переносить жару

Можно вы об это еще не знали

Долгожданное лето в самом разгаре и севастопольцы стали уже мучаться от жары. Дождь в городе задержится недолго и столбики термометра снова начнут подниматься к 40 градусам. Мы расскажем вам несколько советов, как перенести жару с минимальными потерями настроения, здоровья и времени.

Самый простой и главный совет, это не выходить на улицу с 11 до 16 часов, и уж тем более не стоит загорать в это время суток или находиться на улице около воды. При этом в середине дня постарайтесь сократить до минимума физические нагрузки и не занимайтесь активным спортом. Или сделайте выбор в пользу йоги, пилатеса или дыхательной гимнастики.

В идеале спать ложитесь с заходом солнца (пройдясь хотя бы недолго по улице), а вставать старайтесь пораньше, когда еще на улице не очень жарко. Не залеживайтесь в постели и поспешите с началом пробуждающих утренних процедур.

Чтобы перенести жару с минимальным стрессом для организма, пить нужно больше, но за раз выпивайте небольшое количество прохладной воды (100 – 150 мл). Не пейте при этом ледяную воду.

Здоровому человеку в среднем в день необходимо выпивать до двух литров чистой воды.

Важно утолять жажду водой или такими жидкостями как компот, морс, мятный или зеленый чаи, а не холодным сладким чаем или кофе, густыми соками и сладкой газировкой. Пейте прохладную негазированную воду, по желанию ее можно подкислить лимонным соком. Про спиртные напитки следует и вовсе забыть – они приводят к обезвоживанию организма, усиливают тахикардию и повышают кровяное давление.

Помимо спиртного летом в жару крайне желательно снизить, а лучше и вообще исключить употребление кофе.

На время высоких показателей термометра сократите употребление мучных, жирных и мясных блюд. Такая пища достаточно тяжелая для организма и в жару он ее будет переваривать труднее. Если столбик термометра перевалил за 30 градусов, то есть смысл отказаться и от яиц, молочных и кисломолочных продуктов. Летом вполне можно стать вегетарианцем или даже сыроедом, тем более что многих в жару не тянет ни на мясо, ни на горячую пищу. В жару очень полезны свежие «водянистые» овощи (огурцы, помидоры, сырые кабачки), фрукты (арбузы, дыни, яблоки), ягоды (клубника) и зелень. Жаркое лето – время холодных супов. Приготовьте для семьи гаспаччо, окрошку, легкие овощные супы, свекольник.

В жаркое время года ежедневно принимайте прохладный (но не слишком!) душ дважды в день. Перенести сухость в воздухе и духоту проще, если как можно чаще мыть руки по локоть и ополаскивать лицо, мокрым полотенцем протирать тело и ноги.

Самое популярное решение, как пережить жару, как облегчить свое состояние, когда постоянно потеешь и чувствуешь недостаток влаги, — как можно чаще умываться. Мыть руки, сбрызгивать лицо, принимать душ сразу после прогулки.

Также стоит защитите квартиру от солнца. Заклейте окна теплоотталкивающей пленкой – весьма эффективное средство, температура в квартире гарантированно будет ниже.

Кондиционер в общем-то неплохое изобретение, но из-за неправильного подхода часто совершенно не помогает переносить жару, а напротив – ухудшает состояние человека.

Во-первых, лежать под ним часами или находиться после мытья головы в той комнате, где он расположен, не стоит.

Во-вторых, перепад температур на борту вашего дома и за бортом должен быть не слишком большим, не выставляйте кондиционер на минимум, лучше – на 24 градуса. В-третьих, имейте в виду, что кондиционер сильно сушит воздух, поэтому спасать положение придется увлажнителем (или работающими похожим образом подручными средствами из пункта 20, возможно вообще стоит отдать предпочтение хорошему увлажнителю вместо кондиционера?)

Простой и интересный совет для создания кондиционера в домашних условиях: если у вас есть вентилятор, то просто расположите перед ним бутылку со льдом, окружающий воздух станет более прохладным. И почаще делайте дома влажную уборку.

Наслаждайтесь летом, а не страдайте от него.

Ольга Сурикова