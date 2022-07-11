Крымчанин Глеб Бакши победил в первом бою на профессиональном ринге

Первый профессиональный бой бронзовый призер Олимпийских игр в Токио боксер Глеб Бакши провел в рамках шоу RCC Boxing Promotions, которое проходило в Екатеринбурге.

Спортсмен из Симферополя встречался с Мануком Диланяном из Армении.

Бакши уже в первом раунде завершил бой. На 30-й секунде он отправил Диланяна в нокдаун. После непродолжительной доминации Бакши над Диланяном судья остановил бой.

Напомним, ранее Бакши выступал за Севастополь. В 2018 году он взял золотую медаль чемпионата России по боксу отстаивая цвета нашего города.

Дмитрий Островский