Как не потратить деньги впустую на распродажах

Помните, как тяжело вы заработали то, с чем легко расстаетесь

В севастопольских магазинах, особенно одежды, начался сезон распродаж. Если вы еще не успели обновить летний гардероб сейчас самое время или выгодно подобрать интересные осенние или зимние вещи. Мамам стоит обратить внимание на продажу многих детских коллекций прошлого сезона со скидками до 70% процентов.

Но в это же время важно не накупить лишнего, вещей, которые потом будут просто валятся.

Психологи дают несколько рекомендаций, как разумно тратить деньги. Эти советы актуальны во время больших распродаж, когда скидки в магазинах выглядят очень привлекательно.

Специалисты отмечает, что пока человечество не придумало ничего эффективнее, чем составление списка покупок. Во-первых, это дисциплинирует, во-вторых, совесть не позволит накупить лишнего.

Список должен быть составлен грамотно. Старайтесь сразу разбивать покупки на логические разделы: продукты записывайте друг рядом с другом, предметы гигиены – отдельно и так далее. Потом это войдет в привычку.

Не позволяйте всевозможным «выгодным предложениям только сегодня» сбить вас с толку. Если в списке покупок нет майонеза, поборите искушение купить баночку-другую по акции. Следовать списку нужно строго, иначе смысла в нем не будет.

Также планируйте покупки в правильное время. Актуальна поговорка «готовь сани летом»: так, шубу, зимнюю обувь, горнолыжное снаряжение действительно лучше покупать в конце весны, так как стоить они будет меньше. Также не гонитесь за новинками. Тот же iPhone спустя полгода будет стоить дешевле.

В магазинах старайтесь платить наличными. Как отмечает психолог, это позволяет трезво оценивать количество имеющихся денег в кошельке и адекватность трат.

«Когда платишь картой или через мобильное приложение, ты не держишь деньги в руках, не осязаешь их. Соответственно, тебе кажется, что ты ничего толком и не потратил. Но ведь на самом деле это не так», – подчеркивает эксперт.

Еще страшнее, когда вы тратите деньги с кредитных карточек. Создается иллюзия, что деньги как бы не твои. Так и «набегает» приличная сумма, а потом банк еще начисляет проценты.

Еще одно древнее и полезное правило – правило «завтра». Хотите кофточку? Примерьте ее, покрутитесь перед зеркалом и… отложите. Серьезно, отнесите ее обратно в зал и повесьте на вешалку. А потом дома подумайте, нет ли у вас похожих кофточек и с чем ее носить.

На следующий день вы уже точно будете знать, действительно ли вам нужна эта кофточка или это лишь мимолетная прихоть.

Лучше, если во время шопинга с вами будет строгий спутник или спутница, которые проконтролируют покупки.

Старайтесь вести свой бюджет или даже семейный. Сейчас необязательно записывать все свои доходы и расходы в тетрадь – существует огромное количество удобных приложений для ведения бюджета. Например, «Дребеденьги», «Дзен-мани», Monefy, Money Lover.

Уже через месяц такой дисциплины вы поймете, что все деньги «проедает» не кот, а жена с ее очередными сапожками или муж с бесконечными закупками пива.

Кроме того, в приложениях можно планировать будущие траты и рассчитывать, сколько денег вы готовы потратить на ту или иную статью расходов. Это помогает более эффективно распоряжаться финансами.

А еще во время шоппинга лучше начинать с более дорогих магазинов, на которые давно засматривались. Побалуйте себя парой качественных вещей вместо десятка дешевых из масс-маркета.

Поход в недорогие магазины с кричащими скидками и большим пестрым ассортиментом лучше совершить в последнюю очередь — они незаметно съедают не только деньги, но и силы для продолжения шопинга.

Лучше потратить 6-7 тысяч рублей на один кашемировый свитер, который выгодно дополнит универсальную базу в гардеробе, чем купить на эти деньги три вязаные кофты, две из которых вы никогда не наденете.

Помните, что выгода — это когда вам этот товар нужен даже без скидки.

И критично оценивайте свои покупки потом дома. Не стесняйтесь делать возврат. Если все-таки вы вошли в раж и вместе с нужным утюгом купили еще и «красивый торшер почти даром», а потом обнаружили, что дома уже два таких, то просто сдайте товар обратно. Купленные по акции незапланированные вещи можно вернуть в обычном порядке.

Главное — сохранить чек и не нарушать целостность товара. Помните, что если вещь стала дешевле, это не значит, что она стала нужнее.

И в заключение, не берите вещи с условием: это буду носить, когда похудею. Есть шанс, что понравившееся платье так и проваляется в шкафу и вы его потом просто кому-то отдадите. Также можно не угадать и с одеждой для детей на вырост. Те самые босоножки или рубашку ребенок может перерасти не в тот сезон. Поэтому берите в лучшем случае на ближайшие полгода. Например, сейчас можно со скидкой закупиться на эту осень и зиму.

Ольга Сурикова