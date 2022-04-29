В Керчи отменили первомайскую демонстрацию и факельное шествие 8 мая

Есть угроза теракта

Правительство Керчи на заседании антитеррористической комиссии приняло решение не проводить традиционные массовые мероприятия, так как в городе действует «желтый» уровень опасности.

«Несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация позволяет провести любимые керчанами мероприятия, до 11 мая на территории Керчи действует высокий (желтый) уровень террористической опасности, и сохранение жизни и здоровье керчан в данный период времени важнее всего», — написал мэр города Святослав Бурсаков в своем Telegram.

Он подчеркнул, что в Керчи участились сообщения о ложных минированиях, угрозах террористических актов. Также возможно возникновение внешних и внутренних угроз.

«Установлено, что на территории России и Крыма неоднократно пресекались случаи незаконного провоза оружия, а также терактов. В связи с чем УМВД по г. Керчи настоятельно рекомендовало не проводить факельное шествие в ночное время суток, так как вся территория движения колонны не освещена должным образом, что препятствует предотвращению теракта в момент движения пешей колонны из огромного количества граждан, и не будет возможности оперативно проверить всех участвующих лиц», — пояснил он опасность проведения шествия.

Он призвал горожан отнестись с пониманием к данным решениям.

Напомним, в Севастополе 9 мая пройдет военный парад и шествие «Бессмертного полка».

Ольга Сурикова