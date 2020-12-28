Севастополь выбился в лидеры по просрочке ипотеки

Подводим итоги 2020 года

Севастополь снова засветился в федеральных рейтинг с отрицательными показателями. Бюро кредитных историй «Эквифакс» и саморегулируемая организация «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» опубликовала результаты своих исследований по итогам 2020 года, пишет «Лента.ру».

За весь текущий год долги по ипотеке выше 30% накопили восемь регионов РФ. Севастополь оказался во главе антирейтинга. В нашем регионе просрочка увеличилась на 126%.

В одном списке с Севастополем оказались Ингушетия (плюс 55 процентов), Коми (плюс 54 процента), Адыгея (35 процентов), Белгородская и Смоленская области (32 процента), Чеченская республика (31 процент) и Псковская область (30 процентов).

По данным аналитиков, общий объем долгов по ипотеке по всей стране превысил уже отметку в 100 миллиардов рублей.

Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев недавно сообщил, что в Севастополе самые высокие темпы строительства жилья