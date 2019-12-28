Как будут работать пункты отпуска льготных лекарств в новогодние праздники

В новогодние праздники (с 31 декабря по 8 января) будут работать дежурные пункты отпуска льготных лекарств.

Аптеки на проспекте Октябрьской революции, 33 и на улице Силаева, 3 работают 3, 4 и 6 января с 10:00 до 16:00. Начиная с 9 января, учреждение будет работать в прежнем режиме – с 8:00 до 20:00.

Получить льготные лекарства в городской больнице № 1 на улице Адмирала Октябрьского, 19 можно будет 3, 4 и 6 января с 9:00 до 14:00.

В городской больнице № 4 на улице Леваневского, 25 аптека будет работать 3, 4 и 6 января с 10:00 до 16:00.

Аптечный пункт в городской больнице № 9 на улице Мира, 5 будет работать 3 и 6 января с 10:00 до 14:00.

Также будут работать поликлиники, по установленному графику.

Единый контакт-центр здравоохранения с 31 декабря по 8 января будет работать в круглосуточном режиме. У операторов можно получить ответы на вопросы, связанные с медицинским обслуживанием.

Телефон Единого контакт-центра здравоохранения:

8 (800) 5-800-800 (с мобильного);

0 (800) 5-800-800 (с домашнего).

Все звонки бесплатны.

По материалам пресс-службы правительства Севастополя