В Севастополе работает новогодняя продуктовая ярмарка

В Севастополе продолжает свою работу Новогодняя ярмарка по адресу ул. Героев Бреста 29 (площадка перед «Китай-городом»).

У нарядной елки — музыка и песни. Вокруг ларьки с чаем и кофе, выпечкой, сладостями и новогодними игрушками.

А на самой ярмарке можно найти любые продукты к праздничному столу- овощи, мясо, рыбу, фрукты и конфеты.

Также работает елочный базар, новогодние деревья можно приобрести по цене 500-600 рублей.

Для жителей частных домов продают также хвойные саженцы в горшках. Можно на праздник нарядить, а потом во дворе посадить.

Несмотря на дождливую погоду посетителей на ярмарке много, работать она будет и завтра, 29 декабря с 9:00 до 18 часов.

Севкор