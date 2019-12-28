«Севастопольские мамы» организовали новогодний праздник для семей с приемными детьми

В субботу, в зале «Адмирал» гостиницы «Севастополь» состоялся особенный праздник — «Мамины елки», организованный СРОО «Севастопольские мамы» при поддержке главного управления культуры города Севастополя.

Новогодний утренник провели для деток, которых когда-то бросили биологические родители, кто еще вчера жил в Детских домах и мечтал только об одном, чтобы свершилось настоящее чудо, и они обрели настоящую семью. И чудеса, действительно случаются.

По словам председателя организации Елены Голубевой самое больше чудо в жизни сделали приемные мамы и папы, с большим сердцем. Они подарили самое важное, что может быть в жизни каждого человека – семью.

Для семей подготовили 10 внушительных «наборов чистоты, приобретенных на средства, которые севастопольцы оставляли в копилках «Чистого дома». Их вручили в знак благодарности и признательности за то, что 54 ребенка живут не в казенном государственном сиротском учреждении, а дома, где чисто, светло и пахнет сырниками по утрам. Они учатся в школе, помогают по хозяйству, уважают родителей и растут людьми, нужными тем, кто рядом с ними.

Волшебное новогоднее представление, Дед Мороз, Снегурочка, сказочные герои создали настоящую новогоднюю атмосферу. Шутки и конкурсы, песни и хоровод вокруг красавицы елки, и, конечно же, вкусные, сладкие подарки детворе.

Накануне Нового года, еще несколько утренников «Мамины елки», порадуют севастопольских ребят новыми приключениями. Дед Мороз и Снегурочка гарантируют отличное настроение и исполнение желаний.

СРОО «Севастопольские мамы» благодарит сотрудников ГБУ г. Севастополя «Центр социальной помощи семье и детям» и персонально Галину Николаевну Емельянову, за поддержку и помощь родителям приемных детей.

По материалам пресс-службы СРОО «Севастопольские мамы» (Яна Михайлова)