При поддержке ЛДПР в Севастополе пройдет футбольный турнир «Кубок Победы»

С 3 по 4 мая в Севастополе на стадионе «Патриот» пройдет знаковое спортивное событие — футбольный турнир «Кубок Победы», приуроченный к 80-летию Великой Победы. Это не просто соревнование — это живая память о подвиге нашего народа в формате честной спортивной борьбы. Участие в турнире примут восемь команд из Крыма, Севастополя и новых территорий России. На поле выйдут ветераны спорта в возрасте 50+, для которых футбол остается делом чести и души. Организаторами мероприятия выступают Севастопольское городское отделение ЛДПР совместно с некоммерческой организацией «Севастопольский футбольный клуб Спартак».

Турнир пройдет с 10:00 до 14:00 и станет настоящим праздником единства и патриотизма.

Вице-спикер Законодательного собрания Севастополя, депутат ЛДПР Илья Журавлев подчеркнул важность таких мероприятий для города:

«Футбольный турнир, посвященный 80-летию Победы, — это наша благодарность поколению, которое отстояло свободу своей страны. Через спорт мы воспитываем уважение к истории, укрепляем связи между регионами и показываем, что Севастополь — не просто Город-Герой, а часть великой России, где память и патриотизм — не слова, а действия», — отметил политик.

Приходите поддержать участников и ощутить настоящую атмосферу единения и гордости за свою страну!

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