Севастопольское лесничество разберет хлам туристов между Серебряным и Золотым пляжами

Севприроднадзор прокомментировал ранее появившуюся в СМИ информацию о мусорнике, который образовался между Серебряным и Золотым пляжами от кемпинга «диких» туристов.

Убирать «помойку» сотрудники Севлесничества намерены своими силами.

«К выполнению уборки лесного участка от захламления незамедлительно приступили сотрудники ГКУ «Севастопольское лесничество», — говорится в сообщении ведомства.

На фотографиях, которые разместил Севприроднадзор в соцсети Вконтакте, уже видно, что убраны все остатки от импровизированного кемпинга: поломанный пластик, шины, деревянные настилы и самодельный домик.

Ольга Сурикова

Фото: Севприроднадзор