Кабмин предложил увеличить до 2 млн рублей выплату в случае гибели человека на производстве

Российское правительство предлагает увеличить в два раза выплату в случае гибели человека на производстве — с 1 млн до 2 млн рублей. С такой инициативой выступил российский премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.

По его словам, Кабмин подготовил поправки в закон об обязательном соцстраховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

«Предлагается увеличить в два раза сумму единовременной страховой выплаты семьям граждан, погибших на производстве, с 1 млн до 2 млн рублей», — сказал глава правительства.

Ольга Сурикова