В Кремле рассказали, как Украина может прекратить страдания местного населения

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что руководство Украины имеет все возможности вывести ситуацию в нормальное русло.

«Имеет все возможности урегулировать ситуацию таким образом, чтобы выполнить требования российской стороны и прекратить все возможные страдания местного населения», — сказал он, отвечая на вопрос о том, беспокоятся ли в Кремле о том, как удары по энергетической инфраструктуре Украины отражаются на жизни обычных жителей.

Песков подчеркнул, что ударов по социальным объектам как не было, так и нет, поражаются только цели которые прямо или косвенно имеют военный потенциал.

Напомним, по Киеву и другим городам Украины наносятся ракетные удары, практически во всех регионах страны проблемы со светом и водоснабжением.

Ольга Сурикова