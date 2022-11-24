Севастопольское отделение ЛДПР продолжает принимать новых членов партии (фоторепортаж)

В рамках Общероссийского приема в партию в память об основателе ЛДПР Владимире Жириновском в Севастопольском отделении ЛДПР продолжается прием единомышленников. Всех тех, кто поддерживает взгляды и цели Владимира Вольфовича

Все вступившие в ЛДПР в рамках акции получат специальную отметку в партбилете и особый партийный знак. С июля месяца ряды Севастопольского отделения пополнились более 40 новыми членами партии.

Общаясь с координаторами, жители Севастополя в один голос говорили, что выбор партии у них был очевиден – в ЛДПР сплоченная команда, чувствуется поддержка, единство, общность взглядов и стремлений. А стремления одни – делать все возможное на благо города и горожан.

Вступить в ряды партийцев можно, придя в офис на Большой Морской, 32 или, заполнив анкету на официальном сайте ЛДПР.



При себе надо иметь паспорт и две фотографии 3х4 на матовой бумаге.