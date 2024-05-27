Прокуратура проверяет информацию о нарушении прав девятимесячного ребенка в получении льготных лекарств

Из социальных сетей стало известно, что девятимесячный ребенок страдает хроническим заболеванием, но в аптеке ему не предоставляют необходимый препарат, хотя медикамент есть в наличии.

Прокуратура занимается этим вопросом и примет необходимые меры.

Напомним, что некоторые категории граждан имеют право на меру социальной поддержки, а также существуют категории заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно в соответствии постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 890.

Анна Левина