К Новому году подорожают два любимых россиянами праздничных товара

Новый год у многих ассоциируется со вкусом мандарин. Но россиян в этом году может ждать подорожание этого продукта аж на 20-30%.

Эксперты говорят, что причина связана с колебанием курса рубля, снижением урожая в Турции и наводнениями в Испании.

Испания, являясь крупнейшим поставщиком мандаринов в Европе, почти не экспортирует их в Россию. Однако основные поставщики, такие как Марокко и Египет, будут ориентироваться на освобождающиеся европейские рынки, что снизит доступность мандаринов в России и увеличит их цену,

Об этом рассказала Ирина Козий, руководитель агентства FruitNews.

Ожидается также рост цен на красную икру, которая достигла рекордных 10 тысяч рублей за килограмм. Это связано с тем, что в 2024 году улов красной рыбы сократился в три раза по сравнению с прошлым годом.