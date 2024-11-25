В Севастополе начали ремонт подземного перехода возле остановки «Памятник Матросу Кошке»

Как сообщили в правительстве Севастополя, в подземном пешеходном переходе у остановки «Памятник Матросу Кошке» обнаружена влага на конструкциях.

На место прибыли руководители департамента транспорта, подрядной организации, стройконтроля и специалисты Водоканала, которые провели обследования инженерных сетей и тоннельной части.

Предварительно причиной влаги названы щели между асфальтом и бордюрным камнем. Подрядчик за свой счет устранит недостатки, расшив швы входной группы и тоннельной части методом инъектирования, что не повлияет на работу перехода.

В настоящий момент место работ огорожено.

Срок гарантийных обязательств на объект составляет восемь лет.

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Кристина Ветер