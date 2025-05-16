Илья Журавлев провел личный прием в Севастополе в рамках Всероссийской акции ЛДПР

В Севастопольском городском отделении ЛДПР в рамках Всероссийского приема граждан прошел очередной прием севастопольцев депутатом Законодательного собрания Севастополя, координатором Севастопольского отделения ЛДПР Ильей Журавлевым.

Горожане активно откликнулись на возможность лично озвучить свои волнующие вопросы, среди которых были как частные обращения, так и инициативы, требующие системного подхода.

«Один из острых вопросов — это ситуация с обманутыми дольщиками. Мы намерены провести детальную экспертизу, чтобы понять, почему люди оказались в такой сложной ситуации, несмотря на существующее законодательство, направленное на их защиту», — подчеркнул Илья Журавлев.

Значительное количество обращений поступило от участников специальной военной операции, которые возвращаются к мирной жизни и нуждаются в комплексной поддержке.

«Мы видим, что есть и вопросы к военной прокуратуре, и обращения от матерей бойцов. Эти темы требуют не просто внимания, а четкой, оперативной реакции со стороны всех профильных ведомств», — отметил депутат.

Особое внимание было уделено инициативе Всероссийского общества спасания на водах. Представители организации предложили обустроить зоны отдыха и пляжи специально для бойцов, проходящих реабилитацию.

«Это крайне важная идея, ведь многим из тех, кто возвращается с передовой, предстоит преодолеть серьезные трудности, в том числе связанные с состоянием здоровья. Поддержка должна быть реальной и своевременной», — заявил Илья Журавлев.

Он также подчеркнул, что данная инициатива напрямую соотносится с приоритетом, озвученным председателем партии Леонидом Слуцким: «Партия ставит во главу угла всестороннюю помощь нашим бойцам. Поэтому мы включаемся в работу незамедлительно».

Поступили и предложения законодательного характера.

«Есть идеи, касающиеся актуализации мер поддержки как для самих участников операции, так и для их семей. Жизнь меняется, и законы должны успевать за этими изменениями», — подвел итог Илья Журавлев.

ЛДПР продолжает активно взаимодействовать с гражданами, оперативно реагируя на обращения и формируя предложения, направленные на конкретные решения в интересах жителей.

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