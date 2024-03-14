Z-каналы пишут о новых попытках ДРГ зайти на территорию РФ

Утром 14 марта канал WarGonzo пишет, что украинские ДРГ продолжают попытки прорвать границу в Курской и Белгородской областях, нанося удары по территории РФ с помощью средств дальнего поражения.

«С мест сообщают, что в районе населенного пункта Тёткино Курской области первая вылазка украинских террористов была пресечена еще ночью.

В Белгородской области противник не только нанес артиллерийские удары по мирным жителям, но и пытается прорваться к границе в районе села Сподарюшино. Сейчас идет бой, ВС РФ и пограничники уничтожают живую силу и технику неонацистов», — сообщают военкоры.

Также появляется информация о том, что в Белгороде повреждено два этажа здания бюро судебно-медицинской экспертизы на Волчанской.