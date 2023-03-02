Из-за обстрела Курской области ранения получили два человека, один погиб

В мире
02-03-2023
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Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в регионе зафиксировано как минимум пять прилетов со стороны ВСУ.

«В результате обстрела ВСУ в поселке Теткино ранения получили двое мужчин. Один из них, к сожалению, скончался до приезда скорой помощи. Второй госпитализирован с ранениями средней тяжести, ему экстренно оказывается вся необходимая помощь», — уточнил он.

Всего, по его данным, зафиксировали 5 прилетов. По предварительной информации, повреждения осколками получили три домовладения. Также в результате обстрела в поселке нарушено электроснабжение.

Ольга Сурикова
Фото:  Роман Старовойт / Telegram

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