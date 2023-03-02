Губернатор Севастополя выразил слова поддержки жителям Брянской области, где идет бой с украинскими диверсантами

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал в своем Telegram-канале, что «сегодня мы всем сердцем вместе с жителями Брянской области».

«Диверсионная группа тварей-укронацистов, другого слова подобрать невозможно, проникла на территорию приграничного региона и устроила диверсию с обстрелами и взятием заложников. Выражаю слова поддержки губернатору Брянской области Александру Васильевичу Богомазу и всем жителям», — отметил Развожаев.

Также он выразил слова поддержки военным и силовым структурам и дал им наставления: «Давите гнид!»

Центр общественных связей ФСБ: В приграничном Климовском районе Брянской области ФСБ России и приданными силами министерства обороны РФ проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов.

Ольга Сурикова