Горсуд Праги снял обвинения с севастопольца Франчетти

Городской суд Праги снял все обвинения с севастопольца Александра Франчетти, задержанного по запросу Украины. Его дело было рассмотрено 20 октября, сообщила РИА Новости его адвокат Ленка Шрамкова
«Горсуд Праги рассмотрел в четверг дело гражданина России Александра Франчетти и снял с него все обвинения. Еще сегодня он должен выйти на свободу. При этом прокурор подал протест на решение суда. Протест будет рассматриваться в Верховном суде Праги», — рассказала Шрамкова.
Напомним, Александра Франчетти задержали в аэропорту Праги 12 сентября 2021 года из-за обвинений, предъявленных ему украинской стороной за участие в присоединении Крыма и Севастополя к России. Украина требовала его выдачи, но Верховный суд Чехии отказал, мотивируя свое решение невозможностью украинской стороной гарантировать соблюдение в отношении Франчетти прав человека.
Ольга Сурикова
Фото: Александр Франчетти/соцсети
Фото: Александр Франчетти/соцсети