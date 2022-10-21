Горсуд Праги снял обвинения с севастопольца Франчетти

Городской суд Праги снял все обвинения с севастопольца Александра Франчетти, задержанного по запросу Украины. Его дело было рассмотрено 20 октября, сообщила РИА Новости его адвокат Ленка Шрамкова

«Горсуд Праги рассмотрел в четверг дело гражданина России Александра Франчетти и снял с него все обвинения. Еще сегодня он должен выйти на свободу. При этом прокурор подал протест на решение суда. Протест будет рассматриваться в Верховном суде Праги», — рассказала Шрамкова.