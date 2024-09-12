Гагаринский район окончательно встанет в пробках

В связи с проведением работ по ремонту инфраструктуры, с 20 сентября на участке от остановки «ул. Северная» до перекрестка с улицей Колобова на Столетовском проспекте будет временно ограничено движение транспорта.

Эти ограничения будут действовать до конца текущего года. Для обхода данного участка в обе стороны будет предоставлена альтернативная дорожная трасса через улицу Шевченко.

В ближайшие несколько дней на этой альтернативной дороге будет произведена укладка нового асфальтового покрытия. Также будет изменена схема движения и маршруты общественного транспорта для обеспечения комфортного перемещения горожан.

На пути от бухты Камышовая до улицы Бориса Михайлова, расположенной на 5 км Балаклавского шоссе, автобусы больше не останавливаются на улице Северная. Вместо этого новая остановка на улице Молодых строителей добавлена в их маршрут.

Поменяет схему движение и общественный транспорт:

№24 «5 км Балаклавского шоссе – бухты Камышовая»

№79 «5 км Балаклавского шоссе – ул. Бориса Михайлова»

Из их схемы движения выпадает остановка «ул. Северная». Вместо этого они будут делать остановку на «ул. Молодых строителей».

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Дарья Тимофеева