Директор департамента образования Севастополя избавился от приставки и.о.

Максим Кривонос официально утвержден в должности директора департамента образования и науки Севастополя. До этого он занимал этот пост в качестве исполняющего обязанности главы.

Он новом назначении сообщил в ходе последнего аппаратного совещания губернатор Михаил Развожаев.

«Соответствующим образом, Максим Юрьевич избавился от приставки «и.о.». Более двух лет проработав в этом режиме, показал себя как грамотный профессионал, который справился с большим количеством непростых задач», —сказал при этом Развожаев.

Он добавил, что назначение было согласовано с министром просвещения Российской Федерации.

На сайте департамента Максим Кривонос до сих пор указан как и.о. глава департамента.

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Ольга Сурикова