Где в Севастополе сегодня не будет света

Плановые ремонты
Сегодня, 7 июня, в Севастополе в связи с производством неотложных ремонтных работ будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
с 08:30 до 17:00 часов
пр. Гагарина 18-24; ул. Героев Подводников 4
с 09:00 до 17:00 часов
ул. Тараса Шевченко 41,45,48,52,52-Б,54,56
с.Орлиное: пер. Форосский 4,8,5-7; ул. Кедровая 2; ул. Тюкова 62,64; ул. Родниковская 2-в,1; ул. Евгении Грунской 16-22,1-5; ул. Кипарисовая 10-22,9-11; ул. Трактористов 2-12,1-19
Также плановое отключение электроэнергии 7-9 июня ежедневно с 08:00 до 17:00 в связи с профилактическим ремонтом на воздушной линии.
пос. Андреевка: ул. Приусадебная 6,8,18-24(чет),48,52,70-74(чет),78,80,86,5,15-19(нечет),23,37-41(нечет),51,53,57,59; ул. Объездная 6-12(чет),18-24(чет),28,36,50,5-А,3,5,13,15,21-29(нечет),37,39,49,57,59,к.1007;
пос. Солнечное: ул. Караизюмская 1-39(нечет),2-а,26-а,2-40(чет); ул. Сергея Патрогина 2-40 (чет), 1-39(нечет); ул. Ветвистая 2-22 (чет),1-19(нечет),23-27(нечет); ул. Розовая 2-28(чет), 21-а,1-37(нечет); ул. Спутников 4-16(чет),9-13(нечет); ул. Чернухи 2-16(чет),9-25(нечет); ул. Апрельская 1-13(нечет),2-14(чет),19,20.
пос. Солнечный: ул. Караизюмская 88-А,46,78,82,86,88,92-96(чет),104,43,47,49,55,83-89(нечет),99,109,111; ул. Сергея Патрогина 31,33,38,46,48.
с 8 до 17
ул. Брестская 21.