Где в Севастополе сегодня не будет света

Плановые ремонты

Сегодня, 7 июня, в Севастополе в связи с производством неотложных ремонтных работ будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

с 08:30 до 17:00 часов

пр. Гагарина 18-24; ул. Героев Подводников 4

с 09:00 до 17:00 часов

ул. Тараса Шевченко 41,45,48,52,52-Б,54,56

с.Орлиное: пер. Форосский 4,8,5-7; ул. Кедровая 2; ул. Тюкова 62,64; ул. Родниковская 2-в,1; ул. Евгении Грунской 16-22,1-5; ул. Кипарисовая 10-22,9-11; ул. Трактористов 2-12,1-19

Также плановое отключение электроэнергии 7-9 июня ежедневно с 08:00 до 17:00 в связи с профилактическим ремонтом на воздушной линии.