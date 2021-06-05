Севастополь подрос на пять позиций в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов России

Еще есть куда расти

Севастополь по результатам 2020 года поднялся до 16 позиции из 29 в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности в течение последних двух лет. Данная информация была озвучена во время презентации национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба правительства города.

В этом году изменилась методика определения места региона в рейтинге. При подсчете учитывались 42 показателя. Ключевые из них — регуляторная среда, инфраструктура и ресурсы, институты для бизнеса и поддержка малого предпринимательства. По 20 показателям Севастополь показал рост, а по 10 — получил высшую оценку.

Рейтинг состояния инвестиционного климата рассчитывается на основе опросов предпринимательского сообщества и включает такие направления оценки, как скорость и легкость административных процедур, наличие и качество инфраструктуры и ресурсов, работу институтов для бизнеса и поддержку малого бизнеса.

«Созданная в регионе инфраструктура поддержки бизнеса показывает свою эффективность. Например, информационные ресурсы, в частности, инвестиционный портал и портал Центра «Мой бизнес», были оценены высшим баллом», – подчеркнул губернатор Севастополя Михаил Развожаев, добавив, что городу еще есть куда стремиться.

Напомним, Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге 2-5 июня.

Ольга Сурикова